84歳で天国に旅立った認知症の母。にしおかすみこが聞かれた「写真をなぜ撮るのか」の答え
2025年11月、にしおかすみこさんの母親は突然天国に旅立った。84歳だった。これにより、にしおかさんの、認知症の母、ダウン症の姉、酔っ払いの父との暮らしが、大きく変化している。
1年前の家族との暮らしを赤裸々に綴る連載「ポンコツ一家」も、1年前のことを書いているとはいえ、以前とまったく同じように書くことは難しい。連載52回は、にしおかさんが亡くなった日のことを振り返りながら、1年前のことをつづっている。
前編では天国に旅立った日の話や、1年前の記憶をお伝えした。ここでにしおかさんが思い出したのが、にしおか一家でよく見られてきた夫婦喧嘩だ。お金をお酒に使ってしまう父親がうるさいから、自分の貯金から5万円をおろして渡してやってくれという認知症の母と口論になったにしおかさん。思わず「死ねーーーーー！！！」と口走ってしまって自己嫌悪を抱いた日のことを思い出したにしおかさんが語ることは。
1年前のことなのに
ここまで思い出しても、もう1年前のことなのに、何だかいつものように振り返れない。どうやって事実を曲げず、面白く書くんだっけ。
私よ。なんだ、いい年の中年が、しっかりメソメソして。
ちなみに、母が逝く日は、親子喧嘩はしていなかった。朝は「いってきます」「いってらっしゃい」も言い合えていた。
「お金ある？ 缶コーヒー代くらいあるの？ 肉まんくらい買えるの？」と、いつも通り送り出してくれた。
母がこれを言うときは、私を無職だと思っている日だ。仕事だと見栄を張って外に出て、近くの公園で缶コーヒーを飲み、時間を潰し、日か暮れたら帰宅する人だと。ずっと将来を心配し続けてくれていた。
亡くなったとき、ローテーブルの上には、作り置きのおかずをきれいに食べたタッパーもあった。
母に、あんなこと言わなきゃ良かった、こんなことしなきゃ良かったーーそう思わずに済む日常を最後に残してくれた。私の後悔が少なくて済むようにしてくれた？買いかぶりすぎか。
でも、子孝行だね。ありがとう。
父はブレずに飲んだくれているよ。
ふたりが手を繋ぎながら
1年前の、こんな記憶も蘇る。12月、夕暮れどきだった。
母と姉、どちらの診察だか忘れたが、病院の帰り道、いつものように、ふたりが手を繋ぎながら歩いていた。私は少し後ろから、その何気ない風景を携帯で撮った。
母はサッと、姉はのそっと振り返る。私はピタッと止まる。文句だろうか？
正面から撮るのは、「やめ〜。こんな皺くちゃな顔」と嫌がる人だ。だから、私が撮るのはほとんどが後ろ姿だ。
でも、このときは特に何を言うわけでもなかった。ふたりはまた前を向き、歩き出す。
畑の１本道に差しかかる。大きな木に向かってテクテク進むふたりを、夕日が染め上げていく。この景色が、私は好きだ。もう一度、パシャリと撮った。
また母はサッと、姉はニヤッと振り返る。私はピタッと止まる。だるまさんが転んだ、みたいだ。
何のために写真を撮るか
母が口を開く。「まったく〜、あんたそんな写真ばっかり撮って、どうするの？どうせママが死んだら、あとで見るため用だろう？」
何のためか、考えたことはなかったけれど。まあ、そうかな。黙っていると、母は続けた。
「やめなさい。そんなのあったら、メソメソする材料が増えるだけよ。それでなくても、人が死んだら残った人はやることいっぱいなんだから。泣かないは難しいかもしれないけど、ピャピャっと、チャチャッとして、あとはスッとして生きていきなさい」
擬音が何を表しているのかが釈然としない。
実家に戻ってからの5年間。携帯のフォルダには、同じような後ろ姿の写真ばかりが収まっている。
今、私はそれを穴の開くほど見つめてしまう。
ねえ。振り返ってよ。どんな顔しているの。
ねえ。やっぱり、生まれてきたときからずっと繋いできた小さな手を、残したことが気がかり？
母よ。
母よ。死んでしまったから知らないと思うけど。遺体で数日、家にいたんだよ。焼き場が混んでいてね。
居間の冷房をガンガンに効かせて、業者さんにドライアイス交換をしてもらいながら。
姉が、たびたび薄着のまま、チョコンと白髪頭のそばに座るものだから、適当な羽織を着せ、「手握る？」と聞いてみたんだ。
「うん」
即答で返ってきたから、少し驚いた。カチカチだから、ショックを受けないだろうか。今までの手とは、違うよ。
それでも私たちは、母の手を包むようにして、ふたりで大事に、大事に繋いだ。
すると姉が、「んんっ、んんっ」と咳払いをする。……何だろう？……あ、そうか。ひょっとして歌いたいのかもしれない。
「最後に何か歌っとく？」
そう聞くと、姉は必死な顔で言った。
「……す、すみちゃん、うたえないの。でてこないの。なんにも。すみちゃん、むりだよ。うたえないよ。どうする？」
ああ。私はガサツなもの言いをしてしまった。姉を軽んじてしまった。
「そうか、そうか。大丈夫だよ。今までたくさん歌ってきたから。ママ、全部覚えてるし、喜んでるし、届いてるよ」
母よ。
そう返すと、姉は思案顔でこう言った。
「じゃあ、こうしよう。ママは てんごくにいってるの。だから、すみちゃんが しんで、てんごくにいったら、うたってあげて」
……何故、次に死ぬのが私、前提なんだ。いいけれど。
姉には長生きしてほしいから、いいけれども。
おい。
姉の手は、私が繋ぐよ。父には任せない。無理だ。
「あんたの人生を歩みなさい」と、口を酸っぱくして言っていた母からしたら、不本意か。
もちろん自分ファーストで。私の幸せと、姉の幸せを考えるよ。
ただ、私が繋ぐ手だからね。さっそく絶賛迷子中だ。
残りに限りがある母との思い出も、書いていきたい。最後、亡くなるところまでいきたい。
これまでと同じ気持ちでは書けないけれど。
ピャピャっと、チャチャッとして、あとはスッとして生きていく様を、笑ってもらえるように。
母よ。知ってた？
私、お笑い芸人なんだよ。
