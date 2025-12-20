「フィギュアスケート・全日本選手権」（２０日、国立代々木競技場）

男子フリーが行われ、２２年北京五輪銀メダリストで、ＳＰ首位の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝がフリー１８３・６８点、合計２８７・９５点で大会２連覇で２大会連続五輪代表に決定した。ＧＰファイナル銅メダルで、ＳＰ５位だった佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝は大技４回転ルッツ含め３本の３回転を決める演技でフリー１位の１８８・７６点、合計２７６・７５点で２位に入り、初の五輪代表入りが確実となった。

鍵山はＧＰファイナル銀メダルですでに代表入りが濃厚な状況だった中で、勝って自力で切符をもぎとった。演技自体は冒頭の４回転サルコー、４回転トーループを決めて好スタートを切ったが、トリプルアクセルからの３連続ジャンプがシングルアクセルに。後半の４回転トーループでは転倒。ジャンプのミスが続き、苦しい演技となった。ＳＰのリードを守りきったが、キスアンドクライでは最後は悔し涙が止まらなくなった。

「率直にいうとまだまだ弱いなっていうのが感想。全部出し切れなかったのが悔しくて。本当に悔しすぎて。優勝できたとかよりも、なんで、弱いなっていうのが感情が溢れ出てきちゃって。あまり表では泣きたくなかったけど、ブワーって出てしまったので」と振り返り、「優勝して１枠目で獲得することができたので、どうやって練習していくか、過ごしていくか計画を立てて頑張りたい。この試合はゴールじゃなくて通過点にすぎない。五輪では悔いのないようにしたい。団体戦も出たいなって思ってるので、どちらともいい成績を残せるように頑張りたい」と本番を見据えた。