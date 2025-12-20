＜旦那の飲み会＞なんで私だけ育児？小さい子がいるのに、配偶者の気楽なお出かけにモヤモヤする
小さな子どもを抱え、さらに妊娠中の体で育児と家事、そして自己研鑽に励む毎日。そんななか、夫がたまに参加する飲み会にどうしてもモヤモヤしてしまう……。今回の投稿者さんの悩みは「心置きなく休めない母親」ならではの葛藤が詰まっています。共感するママも少なくないかもしれませんね。
『夫の飲み会、時々モヤモヤしてしまいます』
投稿者さんは現在、3歳と1歳のお子さんを育てる傍ら、第3子を妊娠中。つわりや2歳差育児、そして再就職に向けたプログラミング学習と資格試験準備で、心身ともにいっぱいいっぱいの状態です。旦那さんは協力的で子煩悩、飲み会にもめったに行かず、行ってもすぐに帰宅するタイプ。いわば育児に協力的な「いい夫」なのだそう。投稿者さんも旦那さんに感謝の気持ちはもちろんありますし、それをきちんと伝えています。ところが時々、事前に相談のうえで参加した飲み会に対して「こんなときに行かなくても」というモヤモヤが湧き上がってしまうことがあるのだそう。この感情の背景には「過去4年近く、自分は心置きなく息抜きをしたことがほとんどない」という、母親ならではの厳しい現実がありました。
投稿者さんのモヤモヤの根っこにあるのは、「深夜まで気にせず出かけられる夫が羨ましい」というシンプルな本音でしょう。常に小さな子どもと一緒の生活を送っているからこそ、「深夜に帰宅できる夫が羨ましい」という気持ちが生まれているのでしょうね。これに対して、ママたちからは「わかる！」という共感の声が集まりました。
『わかる。私は会社の関係で夜に飲みに行くにしても、旦那に子どものことをお願いしないといけないけど、旦那はそんなの気にせず突発的に飲みに行けるとか、なんで？ って思ったもの』
『わかるよー。私も投稿者さんと同じタイプで、かといって自分が出かけるのは子どもが小さいときは気になってできなかった。しんどいよねぇ。旦那が飲み会の日はその日自分にご褒美買う、夕飯買ってきて贅沢する、とか。私はそうやってたよ』
投稿者さんは「子どもは大好きだし、精一杯愛情を注いでいる」という自覚がある一方で「自分も夜中まで何も気にせず出かけたい」という本音を話してくれました。しかし「子どもを預けて遊ぶことに抵抗を感じる」という母親の呪縛のような気持ちが、その自由を許してくれません。旦那さんの行動自体は問題なくても、心身ともにいっぱいいっぱいな妊娠中の今、突発的な旦那さんの自由は不公平だという感情を強く呼び起こしてしまうのでしょう。
「我慢する自分は偉い」の呪縛を解こう
『モヤモヤするなら、旦那さんと話し合うことが必要だと思う。夫婦だからといって相手の行動の制限はできないけれど、妊娠中でキツいことを伝えて、本当は飲み会に行ってほしくないと言ってみてはどうかな』
『「母親は子どものためにすべて捧げるべきだし、それを幸せに思うべき」っていう「べき思考」に強くとらわれてる気がする。現状が息苦しいなら、ちゃんと旦那さんに話さないと。チリツモで投稿者さんが心身ともに潰れるのは、結局将来的に誰のためにもならないよ？ 「話さず我慢する自分って偉い」なんて思考は捨てないと』
『働き出したらもっと夫婦で揉めることがたくさん出てくるかもよ。そうしたら「私が妊娠中も自分だけ息抜きしてたよね」って腹が立つ要素になるんだから、今のうちに話したらいいのに』
投稿者さんの心のなかには「母親だから我慢すべき」という「べき思考」が強く根付いている可能性があります。しかしこの「話さず我慢する自分は偉い」という思考こそが、投稿者さん自身を苦しめているのではないでしょうか。この小さな不満の積み重ねはいずれ爆発し、夫婦の信頼関係を壊してしまいかねません。自分ひとりで抱え込んで心身ともに潰れてしまえば、それは子どもたちのためにもならないでしょう。現状のつらさを正直に伝えることは「わがまま」ではなく、家族の未来を守るための建設的な方法なのです。
育児だけの空間は自分を見失うよね…吐き出すだけでもいいんだよ
『私もどうしてもワンオペだったから、いつもイライラしてた自分を思い出す。いらないだろうけど投稿者さんを抱きしめてあげたい。その空間はつらいよね。自分を見失うよね』
『めちゃくちゃわかるよ。1人の時間欲しいよね。心配かもだけど、旦那さんにお願いして子どもを連れてお出かけしてもらったり、投稿者さんがお出かけさせてもらったりはできないかな？』
『投稿者さん宅が幸せで、ご夫婦ともに思いやりがあるのは読めばわかる。ただ吐き出したいだけなのもわかるよ』
ママたちからは投稿者さんへの労いの言葉が集まりました。投稿者さんが毎日育児をはじめとしたさまざまなことに本気で向き合っているからこそ、ママたちからはエールが送られたのでしょうね。
優しいがゆえに我慢している投稿者さん。しかし投稿者さんが心身ともに限界を迎えてしまうことは家族にとって最大の危機となります。旦那さんへの感謝を前提として、「自分も心置きなくリフレッシュできる時間が必要だ」と率直に伝えることが、このモヤモヤを解消する最初の一歩になるでしょう。「私も夜中まで気にせず出かけたい」という本音を、ぜひ旦那さんに伝えてみてください。普段から協力的な旦那さんは、耳を傾けてくれるはずですよ。
編集・いけがみもえ イラスト・もっちもちふっわふわ