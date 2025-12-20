＜義母にバラされた！＞義妹「お母さん正気？」ビシッと喝〜ッ！オロオロする夫と義母【第4話まんが】

写真拡大 (全10枚)

私はカオリ。義母に食事に誘われて、渋々ながらも義実家へ行きました。そこには義妹もいて、和やかに食事がはじまります。ところが義母が突然、「カオリちゃんが赤ちゃんを授かったの！　産後はウチに来てもらうのよ」と発表。安定期前なのに勝手に決められ、私は言葉を失いました。すると義妹が「それ、私が聞いていい話だったの？」と静かにひと言。場の空気が一変したのです。私は義妹の言葉と予想外の展開に、ただただ驚きました。

義妹の鋭い視線は、明らかに動揺している義母に突き刺さります。

義妹は「まだ安定期でもないのに失礼」「デリカシーがないわ」と、まるで私の気持ちを代弁するかのように、義母に向かってズバズバと言ってくれました。

そして隣で事態を静観している夫にも、冷たい視線を向けました。

義母と夫は、義妹の容赦ない言葉に完全にオロオロしています。2人は視線を交わして、言葉が見つからない様子です。

「他の人にも話そうと思ってた」と言う義母。それを聞いた義妹は、信じられないといった表情で小さくため息をつきました。

私に向かって深々と頭を下げてくれた義妹の姿に、驚きました。

そして義妹はあらためて義母と夫に向き直り、語気を強めてキッパリと言いました。



義妹は、動揺する義母に「妊娠の報告は本人がすべきだ」と厳しく指摘。

「産後のお世話をする」という義母の言葉も、「カオリさんの気持ちを全然考えていない」と非難してくれました。

夫の無神経な行動も咎めてくれて、2人はオロオロ。

義妹は、義母が他人に話していないかまで問い詰めてくれました。

私に対しては深々と謝罪し、再度義母と夫に「カオリさんの気持ちをもっと考えるべき」と強く訴えました。

義妹の言葉が救いのように感じました。

原案・ママスタ　脚本・motte　　編集・海田あと