大泉洋、福山雅治と“似ているところ”は「笑いに貪欲なところ」
俳優の福山雅治（56歳）と大泉洋（52歳）が、12月20日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。お互いの“似ているところ”について語った。
福山と大泉は今回、「映画ラストマン -FIRST LOVE-」（12月24日公開）の宣伝を兼ねて、生放送の同番組の冒頭から出演。いろいろな話をしていく中で、MCの佐藤栞里から「作品では兄弟役でしたが、お互い似ているなぁと思うところは？」との質問が出る。
これに福山は「あります」と答え、「（大泉は）気遣いの人ですから。僕も自分で言うのもなんですけど気遣いの人で。そういうところ似てるなぁ」と話すと、大泉も「（福山は）すごい気遣いの人なんですよ」と頷く。
さらに福山は「細かい。ここが面白いかな？ ここイケてるかな？ みたいな。台本とかあってもすごい細かく…さらに細かいですけどね、大泉さんは」とコメント。
これに大泉は「ほんとおっしゃる通りで、私も気遣いですし、福山さん、ものすごい気遣いなんですけど、私が似てるなと思うところは、笑いに貪欲なところです。いやもういいでしょう…っていう、めっちゃ貪欲ですから。一緒にバラエティ出たときの面白さったらないですよ。先生いいですって、面白くなくても」と語った。
福山と大泉は今回、「映画ラストマン -FIRST LOVE-」（12月24日公開）の宣伝を兼ねて、生放送の同番組の冒頭から出演。いろいろな話をしていく中で、MCの佐藤栞里から「作品では兄弟役でしたが、お互い似ているなぁと思うところは？」との質問が出る。
さらに福山は「細かい。ここが面白いかな？ ここイケてるかな？ みたいな。台本とかあってもすごい細かく…さらに細かいですけどね、大泉さんは」とコメント。
これに大泉は「ほんとおっしゃる通りで、私も気遣いですし、福山さん、ものすごい気遣いなんですけど、私が似てるなと思うところは、笑いに貪欲なところです。いやもういいでしょう…っていう、めっちゃ貪欲ですから。一緒にバラエティ出たときの面白さったらないですよ。先生いいですって、面白くなくても」と語った。