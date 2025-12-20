■これまでのあらすじ

夫の冷酷な態度に追い詰められていた妻は、密かに購入した宝くじが3億円当選していたと知り、このお金を絶対に夫に渡さないと心に誓う。以前、お茶会のレシートを失くして夜道を探し回った末に、夫は自分と息子の弁当だけ購入し妻の分は用意しなかった。息子の優しさに救われたものの、レシートが見つかったと伝えようとすると、夫は確認もせず去ってしまう。翌朝、悪寒で寝込む妻に、夫は心配するどころか寝坊と決めつけて小言を連発し、返事をしない妻に苛立ち「聞いてんの？」と顔を近づけるのだった。



■「しんどい」と伝えた瞬間…夫が見せたまさかの態度

■気遣いより先に出たのは嫌味攻撃！■風邪は気持ち次第!? 結局心配などひとつもされず妻が風邪を引いたことを打ち明けても、夫は心配するどころか小言や説教を並べ始めます。「主婦はいいよな」と嫌味を言い放ち、風邪なんて気の持ちようだと決めつける始末。体調が悪い時くらい、優しい言葉のひとつでもかけてほしい…そう思わずにはいられませんよね。そして夫は最後に「頼むから今日中に治せよな」と言い残し、部屋を出て行ってしまいます。妻のつらさと、夫との温度差だけが静かに残るのでした。(ちなきち)