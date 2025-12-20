知らぬは自分ばかり!? 息子の退院は昨日だった！【妻は子の看病中、その頃夫は Vol.18】
■これまでのあらすじ
息子が入院したが、夫は仕事を優先してほとんど病院に来なかった。わずか2時間だけ付き添いを代わったことに不満を示し、その後は妻子に連絡を入れないまま、仕事の後に飲み会へ行こうとしていた。ところが友だちから、息子がすでに退院したと知らされる。帰宅した夫は、家から妻と息子の荷物が消えていることに気づき、事情を確かめるため友だちの家を訪れることにした。
退院したことを知らなかった！
妻子がどこに行ったか…教えるか！
妻と息子がどこにいるのかわからず、夫は手がかりを求めて友人の家を訪ねました。
しかし、出迎えた友人の妻は事情をすでに把握している様子で、夫の態度に強い不信感を示します。
「どうしたの？ 拓斗くん退院したんだよね？」
と冷たく聞かれても、夫のもとには退院の連絡がいっていなかったのです。
それでも夫は「居場所を教えてほしい」と頼みますが、友人の妻は「誰が教えるか！」とキレるのでした。
(紙屋束実)