LUNA SEA、23日の有明アリーナ公演延期を発表 SUGIZOの運転する車がバイクと接触受けて【報告全文】
ロックバンド・LUNA SEAは20日、公式Xを更新。SUGIZOの接触事故受けて、23日の東京・有明アリーナで予定していた『LUNATIC X'MAS 2025
-OUR JOURNEY CONTINUES-』公演を延期すると発表した。
Xには「皆様へ大事なお知らせ」と題した文書が投稿され、「この度、12月18日の深夜、メンバーのSUGIZOが運転する車とバイクの接触事故が発生したとの報告を受けました」と報告。また「お相手の方の一日も早い回復を、メンバー一同、心よりお祈り申し上げます」とした上で「12月23日に予定しておりました公演につきましては、メンバー、スタッフと協議の上、開催を延期とする判断をさせていただきました」と伝えた。
「楽しみにしてくれていたファンのみんなには、残念な思いをさせてしまい大変申し訳なく思っています。併せて関係者の皆様にはご迷惑をおかけしたことを重ねてお詫び申し上げます」と謝罪した。
■報告全文
皆様へ大事なお知らせ
この度、12月18日の深夜、メンバーのSUGIZOが運転する車とバイクの接触事故が発生したとの報告を受けました。
お相手の方の一日も早い回復を、メンバー一同、心よりお祈り申し上げます。
この事態を重く受け止め、12月23日に予定しておりました公演につきましては、
メンバー、スタッフと協議の上、開催を延期とする判断をさせていただきました。
楽しみにしてくれていたファンのみんなには、残念な思いをさせてしまい大変申し訳なく思っています。
併せて関係者の皆様にはご迷惑をおかけしたことを重ねてお詫び申し上げます。
当公演の振替及び、チケットの払い戻しに関する詳細につきましては、決定次第オフィシャルホームページ等でご案内をさせていただきます。
皆様にご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。
LUNA SEA メンバー 一同
