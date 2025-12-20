◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(20日、代々木第一体育館)

フィギュアスケートの全日本選手権大会が19日始まり、2日目には男子のフリースケーティングが行われました。これは五輪代表3枠をかけた大会となっており、優勝者がまず1枠目の内定となります。

この大事な大会で1位に輝いたのは、日本のエース・鍵山優真選手。序盤から高さのある4回転ジャンプを決めるなど、堂々たる演技を見せます。演技中盤の4回転ジャンプでは転倒したものの、その後のジャンプをコンビネーションとしリカバリー。ミスの中でも落ち着いた演技を見せました。結果は287.95(技術点92.73・演技構成点91.95)で全日本フィギュア連覇となりました。それでも思わず涙を流した鍵山選手。その後、観客の声援に笑顔で応えました。

2位につけたのは、ショートでジャンプの失敗が絡み5位発進となっていた佐藤駿選手。フリーでは着氷のミスが絡む場面もありましたが、冒頭の4回転ルッツなど見事なジャンプを次々と決めました。続く3位は三浦佳生選手。2選手は代表権残り2枠の獲得に向けて、大きく前進しました。

▽男子シングルス フリー終了後の結果

1位 鍵山優真

287.95 SP：104.27/FS：183.68

2位 佐藤駿

276.75 SP：87.99/FS：188.76

3位 三浦佳生261.18 SP：95.65/FS：165.53