flumpoolが、ライブBlu-rayボックス『Water Story』を2026年3月25日をリリース。本日12月20日より予約がスタートした。

本作は、約2年ぶりとなる映像商品に。2025年に行ったライブより、5月31日の『flumpool LIMITED TOUR 2025「Shape the water」』Zepp DiverCity(TOKYO)およびZeppツアードキュメンタリーと、12月13日の『「ROOF PLAN」～Snowy Nights Session～ with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida』ビルボードライブ横浜公演のライブを収録したBlu-ray2枚組が初回限定盤、通常盤の2形態に収録される。

さらに、9月27日の『The Best “Minor” Songs Tour 2025「Spill the water」』渋谷 Spotify O-WEST公演のライブBlu-rayに、同公演の本編15曲と12日13日のビルボードライブ横浜公演のライブ音源を収録したライブCD3枚、ファンクラブツアー開場時にオンエアした『FM SAKAI』全9会場分音源を収録したボーナスCD2枚を加えたFC限定受注生産盤ライブBlu-rayボックス（3BD＋5CD）が2形態と、合計4形態にて発売される。

また、ライブBlu-rayリリースに先駆けて、12月13日にビルボードライブ横浜で行ったばかりの「スノウゴースト」のライブ映像も公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）