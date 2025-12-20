flumpool、LIVE Blu-ray BOXのリリースが決定！2025年のライブ3本を収録
12月3日に新曲「スノウゴースト」をリリースし、本日の大阪公演をもって、東京・横浜・大阪をまわったビルボードライブツアーが終了したflumpoolの約2年ぶりとなるライブ映像商品の2026年3月25日リリースが決定。あわせて、タイトルが『Water Story』であることも発表された。
■ライブ本編に加え、ツアードキュメンタリー映像も収録
2025年のflumpoolは、Zeppツアー『flumpool LIMITED TOUR 2025「Shape the water」』、ファンクラブツアー『The Best “Minor” Songs Tour 2025「Spill the water」』、学園祭ツアー『flumpool CAMPUS ROCK TOUR “STILL NOT READY”』、ビルボードライブツアー『「 ROOF PLAN 」～Snowy Nights Session～ with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida』という4本のツアーを行った他、『SUMMER SONIC 2025 OSAKA』『OSAKA MUSIC LOVER LIVE EXPO 2025』『TOKYO ISLAND 2025』などの大型ライブイベントに出演するなど、精力的にライブ活動を展開した1年となった。
本映像商品は、まず初回限定盤と通常盤の2形態に、2025年に行ったライブより『flumpool LIMITED TOUR 2025「Shape the water」』のうち5月31日にZepp DiverCity(TOKYO)で開催したライブ＋Zeppツアードキュメンタリー、『「 ROOF PLAN 」～Snowy Nights Session～ with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida』の12月13日開催のBillboard Live YOKOHAMAでのライブを収めたBlu-ray2枚組が収録。
さらにFC限定受注生産盤LIVE Blu-ray BOXは、前述の2枚に加えて『The Best “Minor” Songs Tour 2025「Spill the water」』の9月27日のShibuya Spotify O-WEST公演のライブBlu-rayに、LIVE CD3枚（9月27日のShibuya Spotify O-WEST公演の本編15曲、12月13日開催のBillboard Live YOKOHAMA公演のライブ音源）＋BONUS CD2枚（ファンクラブツアー開場時にオンエアした『FM SAKAI』全9会場分音源）を加えた、3BD＋5CDから構成。こちらも2形態での発売となり、合計4形態での発売となる。
この『Water Story』は12月20日より予約が開始しているので、ぜひともチェックしよう。
また、LIVE Blu-rayリリースに先駆けて、12月13日のBillboard Live YOKOHAMA公演での「スノウゴースト」のライブ映像も公開されたので、こちらも見逃せない。
■リリース情報
2026.03.25 ON SALE
LIVE Blu-ray『Water Story』
2025.12.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「スノウゴースト」
