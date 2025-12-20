◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねたフィギュアスケート全日本選手権の男子フリーが20日に行われた。

ショートプログラム（SP）でただ一人100点オーバーだった鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、フリーでは珍しい決着となった。

冒頭で4回転サルコー、4回転トーループと連続で見事に決め、序盤は見事な滑り出し。だがその後、ジャンプでミスがあり、演技構成を変えるハプニングもあった。それでも最後は演技をまとめて、287.95点で全日本連覇を決めたが、ミスがあったせいか、キス＆クライでは込み上げた涙をこらえきれず号泣。悔し涙の連覇という珍しい形の終わり方となった。

グランプリファイナルで3位に入った佐藤駿（エームサービス・明大）はSP5位と出遅れたが、フリーでは冒頭で4回転ルッツに成功。4回転―3回転トーループのコンビネーションも着氷した。その後の4回転トーループも決めて、4回転ジャンプは全て成功させ、合計で276.75点で2位に入った。

また、熾烈（しれつ）な五輪の男子3枠目争いでは、当落線上にいる友野一希（第一住建グループ）が27番滑走で登場したが、ジャンプのミスが続き、涙を流して悔しがった。合計は229.74点と伸びず6位に。

一方、SP2位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は29番滑走で登場。冒頭に大技4回転ループを決めた。その後の4回転サルコーも着氷し、4回転―3回転の連続トーループも決めるなど勢いに乗った。後半の4回転トーループは着地に失敗したが、全体的にまとめ、合計は261.18点で3位。この時点で表彰台が確定し、キス＆クライで抱き合って喜んだ。

SP6位の山本草太（MIXI）は合計238.94点で5位に入った。

▽五輪選考状況 日本は3枠で全日本選手権の優勝者が自動的に決まり、残る2人は総合的に選出。全日本の2、3位、GPファイナル上位2人（鍵山、佐藤）、今季ベストスコア上位3人（鍵山、佐藤、三浦）を満たす選手から2人目を決め、上記基準を満たして選考から漏れた選手と世界ランク上位3人（鍵山、佐藤、三浦）、日本連盟独自の今季国際競技会ポイント上位3人（鍵山、佐藤、友野）、今季の総合得点平均上位3人（鍵山、佐藤、友野）から残る1人を選ぶ。複数の基準項目で次点の壷井、山本も候補として挙がっている。

▼佐藤「率直にうれしい気持ち。去年の悔しさを晴らす、リベンジしたいと思っていた。6分間練習から緊張や不安で押しつぶされそうになったけど、たくさんの声援を頂いて、緊張や不安が吹っ飛びました」