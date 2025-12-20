Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

モバイルルーターは持っているけど、“いざという時にバッテリー切れ”や“使わない月も月額費用がかかる”といったストレスはありませんか？

今回試した「サクッとWi-Fi light」はそもそもの発想が違いました。見た目はケーブルで重さはたった44g。Type-Cに挿すだけで起動するから充電管理も不要。

月額不要のチャージ式で海外でも利用可能など、使うギガ数が変動的だったり限定的な方にも良さげな仕様でしたので、実際に使ってみたレポートをお届けします。

軽すぎる！？コード型のモバイルWi-Fi「サクッとWi-Fi light」 13,310円 【初回100GB付 / 25%OFF】 詳細をチェック

充電不要、Type-Cに挿せば即起動

Photo: junior

こちらが「サクッとWi-Fi light」。 説明がなければ充電ケーブルにしか見えない形状ですね。

一般的なモバイルルーターと違いバッテリーや液晶は非搭載で、給電可能なType-Cポートに接続すると自動で起動します。

Photo: junior

起動から接続できるまでは約50秒ほどでした。使える通信料（ギガ）は期間と容量から選べるチャージ式で月額の固定費用がかからないのがポイント。

残量チェックや追加チャージなどは裏面のQRコードからアクセスできるので、特に難しい点は無かったです。

最安なら1GBが50円

Photo: junior

こちらがプランの一例。有効期限365日/100GBで6,980円ですが、半年で100GBのプランなら1GBあたり50円とかなり安くなりますよ。

なお海外利用プランはエリア別で管理されているので、個別にオーダーが必要な点にはご注を。

速度は必要最低限。使い分け推奨

※ スマホでのテザリング

気になる速度は必要最低限な点はあらかじめ認識しておく必要があります。例えば、スマホのテザリングでは19Mbpsほど出る環境ですが、

※ サクッとWi-Fiでの通信

「サクッとWi-Fi light」だと5Mbps前後でした。動画視聴は快適でない場合も多いですが、メールや標準的なブラウジング、クラウドドキュメントの作業といった軽作業には正直困らなかったです。

通信の守護神としてアリ

Photo: junior

ビルの奥まったお店や地下ではキャリアによって通信環境が悪く、せっかくのギガ無制限プランが活用できないことはありませんか？

その点、本製品はdocomo・au・softbankから最適なネットワークを選択してくれるので、スマホの電波が1本の時でも安定して接続できました。速度こそ妥協は必要ですが、世界中で使える通信の守護神としてアリかと。

軽すぎる！？コード型のモバイルWi-Fi「サクッとWi-Fi light」 13,310円 【初回100GB付 / 25%OFF】 詳細をチェック

＞＞軽すぎる！？コード型のモバイルWi-Fi「サクッとWi-Fi light」

Source: machi-ya

本記事制作にあたりACROVEより製品貸与を受けております。