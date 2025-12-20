Image: Michi-Global

身軽さを極めるにはバッグをやめることが正解なのかもしれません。RovyVonの「AngelWings」。チタン製マグネットループを採用したスマートストラップで、必要なものをすべて"着る"という全く新しい解決策なんです。

両手を自由に、行動をスマートに

最大の特徴は、マグネットバックルによる着脱1秒のクイックリリース機能。改札を通るときも、決済の瞬間も、電話に出るときも、カチッと外してスッと使える。この感覚、一度体験したらもう戻れないかもしれません。

ビジネスシーンで際立つ、チタンの存在感

多くのストラップが亜鉛合金を使う中、AngelWingsはあえて高価なチタンを採用。この選択には理由があります。

チタンならではの軽さと耐久性、そして何よりビジネスシーンでも違和感のない上質な輝き。スーツにもカジュアルにも自然に馴染むデザインは、まさにプロフェッショナルのための逸品です。

もう立ち止まらない毎日へ

正直、最初は「ストラップにこの価格？」と思うかもしれません。でも、毎日繰り返す動作を少しでも効率化できる価値を考えたら…これは時間を買う投資なのかもしれませんね。

会議中のスマートな情報共有も、混雑した電車内でのスムーズな移動も、すべてが今までより少しだけ楽になる。そんな日常の積み重ねが、きっとあなたのパフォーマンスを変えていくはずです。

