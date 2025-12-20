【しまむらの淡色アイテム】が優秀！「1枚でも着映える」「着回し力も抜群」だって♡

こんな淡いトーンが欲しかった！ 【しまむら】には、冬コーデを一気に優しげに見せてくれそうな “淡色アイテム” が勢ぞろい。ふんわり袖が可愛いボリュームスリーブセーターや、一点投入で季節感が高まるシャギーニットスカートなど、一枚で着映えして着回しもききそうな名品が見つかります。大人の冬スタイルを上品に彩るラインナップ、ぜひ早めにチェックして。

シアー × ニットの異素材ミックスで大人ガーリーに

【しまむら】「TT* RINスソシアーNPO」\2,420（税込）

大人ガーリー派さんにおすすめのトップスがこれ！ ふんわり袖セーターに透け感のあるシアー素材をドッキングした、一枚で即きまりそうなプルオーバー。胸下の切り替えと裾の広がりは、スタイルアップとウエスト周りのカバーもサポートしてくれそう。インフルエンサーの@chii_150cmさんも「袖口のデザインもとっても可愛いし、スカートにもパンツにも合わせやすくてとっても使いやすい」とコメント。

シンプルながらも一癖光るニットプルオーバー

【しまむら】「TT* RINネックウェーブP」\1,969（税込）

淡色アイテム初心者さんもトライしやすい、大人っぽセーターを発見！ 立体感のある編み地とウェーブしたネックラインがアクセントになり、シンプルながらもこなれ見えしそう。@chii_150cmさんも「1枚で着ても着映えしますし、厚すぎないのでキャミワンピのインナーにもgood」とレコメンド。甘くなりすぎないデザインなので、オンオフ問わずにヘビロテの予感です。

一点投入で冬映え！ 着回し力抜群のニットスカート

【しまむら】「TT* YUUシャギーNSK」\2,420（税込）

コーデがなんだか物足りない……。そんなときは、主役級の存在感を放つスカートに頼って。ストンと綺麗に落ちる縦長のナローシルエット、一点投入で季節感が出そうなシャギー素材が魅力。@chii_150cmさんも「ほんのり上品に煌めく生地が大人っぽくて可愛い」「とても合わせやすくて着回し力抜群」とコメントしています。

編み地切り替えワンピでコーデに奥行きをON

【しまむら】「TT* YUUｷﾘｶｴOP」\2,420（税込）

忙しい朝でも着るだけできまるワンピも、ワードローブにスタンバイしておきたいところ。異なる編み地で切り替えたニットワンピは、一枚でもコーデに奥行きを演出できそう。ボリュームスリーブと裾スリットで、女性らしさもしっかり。@chii_150cmさんも「胸元のウェーブデザインとリブ幅の異なるストライプデザインが一癖あって可愛い」とコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子