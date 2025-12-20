今回紹介するのは、Threadsに投稿された仲良しな三毛猫ちゃんたち。一匹の三毛猫ちゃんがニャルソックしていた子の背中をチョイチョイと触ったところ、思わぬ展開になったそうです。投稿はThreadsにて、5.9万回以上表示。いいね数は5000件を超えました。

ほんとうちの三毛たち何とかして

今回、Threadsに投稿したのは「ａ＿＿＿home」さん。登場したのは、猫の仲良し三毛猫トリオです。

窓辺で外をニャルソックしていた2匹の三毛猫ちゃんたち。すると、その背後からもう一匹の三毛猫ちゃんがそろりそろりと近づいてきたそうです。忍び寄った三毛猫ちゃんは、前方にいた子の背中をポンと触った模様。

突然、背中を叩かれビックリした猫ちゃんは、大慌てでその場から逃亡。触った猫ちゃんも、その動きに驚いたのか、つられて走り去っていったようです。

そして、その場にポツンと取り残された3匹目の三毛猫ちゃん。あれ？何が起きたの？と言わんばかりに周囲をキョロキョロ。呆然としながらその場でフリーズしていたようです。なんだか、とっても賑やかで楽しそうな光景ですね。

大騒ぎする三毛猫たちに爆笑するSNS民たち

てんやわんやだった三毛猫ちゃんたち。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「ちょっとこれ、みんな可愛すぎて止められないｗ」「ここまでキレイな「え？なになに！？」は見たことない」「狼狽えてる子好き」「ずっとリピートしてます笑」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方たちが、三毛猫ちゃんたちの騒動を見て、笑いが止まらなかったようですね。

Threadsアカウント「ａ＿＿＿home」では、たくさんの猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。猫ちゃんたちが幸せそうに暮らしている様子は眼福ものです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ａ＿＿＿home」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。