まだ買ってない人、急げーーッッ！！【ミスド】食べるのが惜しい可愛さ？！「ポケモンドーナツ」
【ミスタードーナツ】の12月下旬まで味わえる、期間限定の「ポケモンドーナツ」。その中でもポケモンの見た目を再現したドーナツは、写真映えするほど可愛らしい仕上がりでおすすめです。癒されたいおやつタイムに選びませんか？ 今回は数ある中から、ピカチュウをモチーフにしたドーナツのみをピックアップしました。
フェイスシルエットが映える「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」
インスタグラマー@megumiko_maniaさんが「かわいくて食べるのがもったいない」と語るこちら。耳やぱっちりとした目も再現した、シルエットが映えるピカチュウドーナツです。頬はピンクに染まったキュートな色味。パッケージにもピカチュウが描かれており、ファンにはたまらない一品に仕上がっています。もふもふで存在感もあるドーナツは、頑張った自分へのご褒美にもうってつけです。
ピック付きの「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」も必見！
こちらはピカチュウの後ろ姿を再現したドーナツ。尻尾のピックが添えられた可愛らしいビジュアルに仕上がっています。公式サイトによると生地には「ホワイトチョコをコーティング」していて、まろやかでほんのりミルキー感のある味わいがアクセントとして楽しめそう。苦味のあるコーヒーやストレートティーのお供にいかがでしょう。
