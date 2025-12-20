煮干しは潰してから食べたい猫さんのために、飼い主さんが麺棒で袋越しに叩いて潰していると……。一緒に餅つき大会のように煮干しを叩き潰す猫さんの姿は、TikTokで240万回再生を突破し、「動きがたまらなく可愛い」「やばwwwたまらんwww」「もう正月の予行演習？w」といった声が寄せられました！

【動画：愛猫のために『にぼし』を潰していると…まるで『餅つき大会』爆笑の展開】

煮干しは潰さないと食べない派の猫さん

TikTokアカウント「Harry.（@yailly）」では、「ハリー」くんという犬みたいな猫さんの日常が投稿されています。

ハリーくんは煮干しが大好物！しかし、食べ方にも流儀があるらしく、潰さないと食べてくれないのだとか。そこで、飼い主さんが煮干しを袋越しに麺棒で潰すことに。

そんな"煮干し潰し"の様子を見つめていたハリーくんに「やってみる？」と合図を送ってみると……

飼い主さんの教え通り、バシッと煮干しを袋越しに猫パンチ！お見事です！

一緒に餅つき（煮干し潰し）大会

その後、飼い主さんが麺棒で叩くと、ハリーくんも時折合いの手のように猫パンチを入れるナイスコンビっぷり！

まるで餅つき大会をしているかのような光景！しかし、時折飼い主さんが叩きやすいように煮干しの入った袋をハリーくんの方へと寄せると……

ピョーンと後ろへ跳ねるように飛び退いてしまいました！餅つき（煮干し潰し）大会には参加するものの、煮干し自ら近づいてくると「いや、近づいてくるのは違う！」と思わず飛び上がってしまったハリーくんなのでした！

息のあった煮干し潰しが話題に

飼い主さんとハリーくんの息のあった煮干し潰しの様子は、TikTokに投稿されると記事執筆時点で240万回以上も再生されるほど話題に！

コメント欄には「動きがたまらなく可愛い」「やばwwwたまらんwww」「もう正月の予行演習？w」といった声が寄せられ、ハリーくんの器用で素直な行動に心を掴まれたユーザーが続出しました！

TikTokアカウント「Harry.」さまでは、今回ご紹介したハリーくんとご家族の温かく愉快なやりとりが人気です。ぜひ他の日の投稿もチェックしてみてくださいね！

ハリーくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「Harry.（@yailly）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。