参政党の神谷宗幣代表（48）が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）の画像に思わずツッコミを入れた。



【写真】「ミキティー!」って言ってそう 演説で絶叫する神谷氏

参政党の公式Xが19日、「安藤幹事長が以下の番組へ出演いたします。是非ご覧ください！」とコメントし、安藤氏がBS朝日「朝まで生テレビ」（21日、後7･00）に出演することを告知した。内容は「激論！ド～する?!2026 物価高対策と政治改革」とされている。



神谷氏はこの告知投稿に「参政党のアンディーがいきます!」と1行コメントでアピールしていた。この神谷氏の投稿に、ユーザーが庄司の画像を添えて「アンディー!!!」とボケた。神谷氏はすかさず「これ、ミキティーな!」ときっちりツッコんだ。



神谷氏のノリのいいリアクションにネットも大盛り上がり。「神谷さんつっこむんかーい」「でも、これやっぱりアンディーーって言ってるな」「ご党首様が突っ込む話題じゃありませんw」とコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）