大喜利うますぎ22歳アイドル、黒から溢れるふんわり “オトナ”を大展開！新居歩美「FLASH」で解放
アイドルグループ「ドラマチックレコード」の新居歩美（22）が16日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。
【写真】溢れるふんわり、上品＆迫力たっぷり 大喜利アイドルが逸材すぎる
5ページにわたって“オトナ”の魅力を展開。黒い衣装を身にまとい、ふんわり素肌を輝かせたショットなどを披露している。TVプロデューサー・佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」で大喜利が強すぎるアイドルとして一躍有名になった新居だが「動画で見ると緊張しているようには見えないかもしれませんが、実は緊張しているんです」と告白。インタビューでは、アイドルを目指した理由や今後の目標を明かしている。
自身のXでは「週刊FLASH さんにソログラビアが掲載されています！」と掲載を告知し、「ヘルシーあゆち、大人っぽいあゆち、彼女感あゆち、おさんぽあゆち…いろんなあゆちが楽しめちゃうよー！」とアピールした。
同号はフリーアナウンサーの笹崎里菜が表紙を飾った。そのほか、青海ひな乃、穂波あみ、MAHO、橋本梨菜なども登場している。
