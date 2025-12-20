アイドルグループ「ドラマチックレコード」の新居歩美（22）が16日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。



【写真】溢れるふんわり、上品＆迫力たっぷり 大喜利アイドルが逸材すぎる

5ページにわたって“オトナ”の魅力を展開。黒い衣装を身にまとい、ふんわり素肌を輝かせたショットなどを披露している。TVプロデューサー・佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」で大喜利が強すぎるアイドルとして一躍有名になった新居だが「動画で見ると緊張しているようには見えないかもしれませんが、実は緊張しているんです」と告白。インタビューでは、アイドルを目指した理由や今後の目標を明かしている。



自身のXでは「週刊FLASH さんにソログラビアが掲載されています！」と掲載を告知し、「ヘルシーあゆち、大人っぽいあゆち、彼女感あゆち、おさんぽあゆち…いろんなあゆちが楽しめちゃうよー！」とアピールした。



同号はフリーアナウンサーの笹崎里菜が表紙を飾った。そのほか、青海ひな乃、穂波あみ、MAHO、橋本梨菜なども登場している。



（よろず～ニュース編集部）