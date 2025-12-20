43歳・冨永愛、妊娠を発表「息子、章胤にも支えられて…」 お相手は俳優の山本一賢
モデルの冨永愛（43）が20日、自身のインスタグラムで妊娠したことを発表した。お相手は俳優の山本一賢（39）。
【写真】妊娠を発表した冨永愛のお相手の俳優・山本一賢
投稿で、冨永は「このたび、俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と綴り、「戸惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております」と報告した。
続けて「年齢のこと、また体調が安定しない時期が続いていたこともあり、これまで限られた方々にのみお伝えしてまいりましたが、さまざまな場面でお気遣いをいただくことも多くなり、このような形で皆さまにご報告させていただくことにいたしました」とし、「今後につきましては、どうか静かに、温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。
冨永は2005年に結婚し、同年に現在モデルとして活躍する長男・冨永章胤を出産。08年に離婚し、シングルマザーとして一人息子を育てている。
お相手の山本は、公開中の映画『火の華』に主演するなど、俳優として活動中。
