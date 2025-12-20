◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が20日に行われ、男子フリーに北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が登場。圧巻の演技を披露した。

冒頭で4回転サルコー、4回転トーループと連続で見事に決め、序盤は見事な滑り出し。だがその後、ジャンプでミスがあり、演技構成を変えるハプニングもあった。それでも、最後は演技をまとめて、287.95点で全日本連覇を決めた。

ただ、ミスが続いたせいか、キス＆クライでは込み上げた涙をこらえきれず号泣。悔し涙の連覇という珍しい決着となった。

ショートプログラム（SP）では、ただ一人100点オーバーで五輪即決定となる2連覇へ王手をかけた。トリプルアクセルの着氷が乱れたが「ご愛嬌（あいきょう）というか、許せる範囲」と振り返るなど、前向きに準備した。

グランプリ（GP）ファイナルで日本人選手最上位となる2位に入るなど、五輪代表については決定的な状況。それでも「1枠目を必ず勝ち取りたい。今できることをやり切りたい」と、自動的に代表に決まる全日本選手権の優勝を目標に掲げていた。