『MMA2025』BOYNEXTDOOR、K-POP授賞式”日本新設”賞に輝く 日本人気を証明「愛してる！」
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが20日、韓国・高尺スカイドームで開催された韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）』に出演。「Japan Favorite Artist by U-NEXT」を受賞した。
【ライブ写真】愛にあふれたステージを展開したBOYNEXTDOOR
「Japan Favorite Artist by U-NEXT」に輝いたBOYNEXTDOORは、驚きを隠せない様子。JAEHYUNは「すごい…」と幸せをかみしめ、「ありがとうございます！ONEDOOR（ファンネーム）の皆さんがいるから僕たちがいます。今からも、もっともっと一生懸命頑張ります。いつも応援してくれてありがとうございます！」と流ちょうな日本語で思いを伝えた。
メンバーは、口々に「愛してる！」と日本語で愛を伝えた。
BOYNEXTDOORは、SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、WOONHAKの6人で結成。「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。2023年5月に1stシングル「WHO!」でデビュー。2024年7月に日本1st Single「AND,」で日本デビューを果たした。
「Japan Favorite Artist by U-NEXT」は、『MMA2025』の特別賞として本年より新設された。ファンによる投票を含む総合的な審査（『MMA2025』のルールに準拠）を経て、2025年に日本で注目を浴びたK-POPアーティストに贈られる。ノミネートはIVE、G-DRAGON、BOYNEXTDOOR、RIIZE、aespaの計5組。5日正午から19日まででの投票で決まった。
U-NEXTのアカウント登録のみ（月額プラン契約無し）は1日1票、U-NEXT月額プラン会員（無料トライアルを含む）は1日3票、「Rakuten最強U-NEXT」および「U-NEXT MOBILE」契約者は1日3票まで投票可能だった。
【ライブ写真】愛にあふれたステージを展開したBOYNEXTDOOR
「Japan Favorite Artist by U-NEXT」に輝いたBOYNEXTDOORは、驚きを隠せない様子。JAEHYUNは「すごい…」と幸せをかみしめ、「ありがとうございます！ONEDOOR（ファンネーム）の皆さんがいるから僕たちがいます。今からも、もっともっと一生懸命頑張ります。いつも応援してくれてありがとうございます！」と流ちょうな日本語で思いを伝えた。
BOYNEXTDOORは、SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、WOONHAKの6人で結成。「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。2023年5月に1stシングル「WHO!」でデビュー。2024年7月に日本1st Single「AND,」で日本デビューを果たした。
「Japan Favorite Artist by U-NEXT」は、『MMA2025』の特別賞として本年より新設された。ファンによる投票を含む総合的な審査（『MMA2025』のルールに準拠）を経て、2025年に日本で注目を浴びたK-POPアーティストに贈られる。ノミネートはIVE、G-DRAGON、BOYNEXTDOOR、RIIZE、aespaの計5組。5日正午から19日まででの投票で決まった。
U-NEXTのアカウント登録のみ（月額プラン契約無し）は1日1票、U-NEXT月額プラン会員（無料トライアルを含む）は1日3票、「Rakuten最強U-NEXT」および「U-NEXT MOBILE」契約者は1日3票まで投票可能だった。