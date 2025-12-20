昨年のM−1グランプリで準優勝したお笑いコンビ「バッテリィズ」が、20日放送のTBS系「芸人総選挙2025」（後6・51）に出演し、今年の飛躍ぶりについて語った。

今年最もおもしろかったお笑いタレントを、1000人以上の芸人へのアンケート調査投票をもとにランキング化し、上位50人を発表。M−1での活躍で、全国区の人気になったバッテリィズは、今年飛躍した芸人として、番組の密着を受けた。

この日の最初の仕事の現場は、都内の高級ホテル、ヒルトン東京。寺家は「どんな仕事なのかもよく分かってない」と打ち明けた。会場に着くと、着席した多くのファンが。「ロングコートダディ」と4人が出席し、ファンと交流するランチパーティーだった。まさかの営業に、スタジオのひな壇芸人からも「何だそれ！？」と驚きの声が上がった。

移動中の車内では、寺家が「これは初めてですね。ギャラよさそうな気がしません？」とニヤリ。スタッフから、高額ギャラの仕事を聞かれると、「CMを11本やらせてもらっているので、CMはやっぱり、ニヤッとなりますよね」と答えた。また「先月の給料とかは、去年の年収より多かったですね」と話しつつ、「ホントに、ホントに税金が怖い」ともぶっちゃけていた。

この日はその後、劇場入り。4ステージに立つ合間、撮影や特番用インタビューなどをこなした。寺家は「今日は4ステなので、そんな（に忙しくない）。大阪の時は11ステがMAXなので、途中から“何やってるんだ？これは”って」と打ち明けていた。

一方で、エースはステージの間に大好きなボートレースでオンライン投票。この日はトータル4万円の負けになってしまい、「ヒルトンのあれ（ギャラ）がどれだけ入るか。それ次第では、意味ない1日になる」と心配していた。