ゲーム配信者がコラボカフェへ。隣にはリスナーの後輩が…身バレ回避しながら推し活できるか／となりの席の同僚が俺のリスナーだった件。1
『となりの席の同僚が俺のリスナーだった件。1』（ミツコシ/KADOKAWA）第4回【全15回】
【漫画】『となりの席の同僚が俺のリスナーだった件。（1〜2巻）』を第1回から読む
隣の席の後輩が、まさかの重課金リスナーだった!? 会社に勤めながら趣味でゲーム配信をしている市井東（いちいあがり）。ある日、退社前にSNSで配信告知をすると、隣の席から喜びの声が！ 同じ会社の後輩・並野平太（なみのへいた）が、自分を推してくれている常連リスナーだと判明して――!? 嬉しい反面、絶対に身バレは避けたい…そんな東のヒヤヒヤな日常が始まった！ ゲーム配信者×推しリスナーが織り成す『となりの席の同僚が俺のリスナーだった件。』を好評につき再掲載！ 最新2巻から新エピソードも追加してお届けします。
