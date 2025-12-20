【朝日杯FS】リアライズシリウス8枠13番へ
12月21日（日）に阪神競馬場で行われる、第77回朝日杯フューチュリティステークス（2歳オープン・牡牝・G1・芝1600m・1着賞金＝7000万円）の枠順は下記の通り。デビュー2連勝の内容が秀逸なリアライズシリウスは8枠13番へ入った。注目の発走は15時40分。
【新潟2歳S】リアライズシリウスが圧巻の走りでデビュー2連勝2歳マイル王決定戦
1枠1番
グッドピース
牡2・56.0・西村淳也
高野友和・栗東
2枠2番
ホワイトオーキッド
牝2・55.0・北村友一
藤原英昭・栗東
3枠3番
エコロアルバ
牡2・56.0・松山弘平
田村康仁・美浦
3枠4番
コスモレッド
牝2・55.0・藤岡佑介
北出成人・栗東
4枠5番
ストームサンダー
牡2・56.0・岩田康誠
安達昭夫・栗東
4枠6番
タガノアラリア
牡2・56.0・F.ジェルー
西園翔太・栗東
5枠7番
コルテオソレイユ
牡2・56.0・川田将雅
佐藤悠太・栗東
5枠8番
カヴァレリッツォ
牡2・56.0・C.デムーロ
吉岡辰弥・栗東
6枠9番
スペルーチェ
牡2・56.0・三浦皇成
宮田敬介・美浦
6枠10番
ダイヤモンドノット
牡2・56.0・C.ルメール
福永祐一・栗東
7枠11番
カクウチ
牡2・56.0・岩田望来
小崎憲・栗東
7枠12番
アドマイヤクワッズ
牡2・56.0・坂井瑠星
友道康夫・栗東
8枠13番
リアライズシリウス
牡2・56.0・津村明秀
手塚貴久・美浦
8枠14番
レッドリガーレ
牡2・56.0・吉村誠之助
斉藤崇史・栗東