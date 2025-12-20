夜逃げ屋で働く漫画家を信用できない副社長。その原因は両親からの壮絶な虐待にあった／夜逃げ屋日記5
『夜逃げ屋日記5』（宮野シンイチ/KADOKAWA）第10回【全17回】
【漫画】『夜逃げ屋日記5』を第1回から読む
「夜逃げ屋」とは、DVをするパートナーや毒親などから逃げたい人々の引越しを手伝う業者。外からは普通に見える家庭でも、一歩踏み入れると見えてくる衝撃的な現実をリアルに描くコミックエッセイ『夜逃げ屋日記』。最新5巻では、依頼者の友達がDV彼氏からの夜逃げを手伝おうとして失敗してしまい、それが原因で依頼者が危険な目に遭ったり、75歳で余命3か月のおばあさんが、人生の最期を好きな場所で過ごすために夜逃げをしたり…。特殊な引越し業者「夜逃げ屋」で実際に働く作者・宮野シンイチが描く、衝撃作品の第5弾『夜逃げ屋日記5』をお届けします。
【漫画】『夜逃げ屋日記5』を第1回から読む
「夜逃げ屋」とは、DVをするパートナーや毒親などから逃げたい人々の引越しを手伝う業者。外からは普通に見える家庭でも、一歩踏み入れると見えてくる衝撃的な現実をリアルに描くコミックエッセイ『夜逃げ屋日記』。最新5巻では、依頼者の友達がDV彼氏からの夜逃げを手伝おうとして失敗してしまい、それが原因で依頼者が危険な目に遭ったり、75歳で余命3か月のおばあさんが、人生の最期を好きな場所で過ごすために夜逃げをしたり…。特殊な引越し業者「夜逃げ屋」で実際に働く作者・宮野シンイチが描く、衝撃作品の第5弾『夜逃げ屋日記5』をお届けします。