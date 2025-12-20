12月20日に中京競馬場で「2025ヤングジョッキーズシリーズ（YJS）ファイナルラウンド中京」が行われ、佐藤翔馬騎手（JRA美浦）が総合優勝を果たした。

ファイナルラウンドは、トライアルラウンドを勝ち上がった地方競馬およびJRAの代表騎手がシリーズチャンピオンの座を争う最終決戦として実施された。

芝2000mで行われた第1戦は、古川奈穂騎手（JRA）騎乗のモアリジットが逃げ切って優勝し、2着に佐野遥久騎手（川崎）騎乗のタマモランプ、3着に佐藤翔馬騎手（JRA）騎乗のクラウドセイルが入った。続くダート1400mの第2戦では、塩津璃菜騎手（兵庫）騎乗のトルーマンテソーロが差し切り勝ちを収め、佐藤翔馬騎手騎乗のメモリーグラスが2着、横山琉人騎手（JRA）騎乗のフィリップが3着となった。

YJSファイナルラウンド中京第2戦・トルーマンテソーロと塩津璃菜騎手 (C)NAR地方競馬全国協会

なお、この第2戦で塩津璃菜騎手が挙げた勝利は、地方競馬所属の女性騎手によるJRA競走勝利として史上初の快挙となる。

ファイナルラウンド園田・中京の結果を合算した総合成績では、佐藤翔馬騎手が掲示板を一度も外さない安定した走りを見せ、合計67ポイントを獲得して9代目チャンピオンに輝いた。総合2位は佐野遥久騎手（川崎・62ポイント）、総合3位は横山琉人騎手（JRA美浦・59ポイント）だった。

●総合順位 ※上位5名

1位 佐藤翔馬（JRA美浦）67pt

2位 佐野遥久（川崎）62pt

3位 横山琉人（JRA美浦）59pt

4位 西塚洸二（JRA栗東）47pt

5位 古川奈穂（JRA栗東）46pt