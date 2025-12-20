12月20日、中京競馬場で行われた第10R・2025ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中京2戦で塩津璃菜騎手（地方競馬・兵庫、長南和宏厩舎所属）がトルーマンテソーロに騎乗して1着となり、JRA初勝利を挙げた。地方競馬所属の女性騎手がJRAで勝利を挙げたのは史上初となる。

レース後、塩津騎手は「JRAで勝利することができたのは、とても嬉しいです」と喜びを語り、レースを振り返って「ゲートを出てじっくり構えて、最後の直線に賭けようかなというレースをしました」と騎乗内容を明かした。

【ヤングJSFR中京2】兵庫所属・塩津璃菜が地方競馬所属の女性騎手としてJRA初勝利…YJS第2戦

「馬のおかげで勝つことが出来ました」

また、今年を振り返り「門別で騎乗したことを活かそうと考えながら乗っていました」と話し、今後に向けては「自分は斤量（のアドバンテージ）があるので逃げて勝ちたいなと思います」と意欲を示した。

最後に「応援してくださった皆さん、ありがとうございます。調教師さん、厩務員さん、馬のおかげで勝つことができたので、とても嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします」と、関係者とファンへの感謝の言葉で締めくくった。