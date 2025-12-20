12月20日、阪神競馬場で行われた第5Rで、F.ジェルー騎手（フランス）がスピナーリートに騎乗して1着となり、JRA初勝利を挙げた。記念すべき来日初白星となった。

レース後、ジェルー騎手は「初めて日本に来て、勝つことができてとても嬉しいです」と喜びを語り、「たくさんの方のサポートがあり、乗せていただいている関係者すべての方に感謝します」と関係者への感謝を述べた。

【新馬/阪神5R】ジェルー騎手がJRA初勝利…スピナーリートでV

「すべてのことがレベルが高い」

また、日本の競馬については「JRAは馬のレベルが高く、すべての施設がとても綺麗で整っていると思いました。すべてのことがすごくレベルが高くて、とてもエンジョイして乗っています」と印象を語り、「自分の持っている技術をすべて見せて、皆さんを魅了したい」と今後への意欲を示した。

さらに、「たくさんのレースを勝ちたいですし、できることならG1レースを勝ちたい」と目標を掲げ、「世界中を見渡してもこれほど素晴らしいファンはいないと思います。これからも応援よろしくお願いいたします」と日本のファンへ感謝の言葉を送った。