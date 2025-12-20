12月20日、高知競馬場で行われた5R・鏡川特別（3歳上・ダ1900m）は、赤岡修次騎乗の2番人気、アルドーレ（牡10・高知・田中守）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にユラリユラメイテ（牡3・高知・雑賀正光）、3着にホワイトヘッド（牡9・高知・工藤真司）が入った。勝ちタイムは2:10.5（稍重）。

1番人気で井上瑛太騎乗、カムランベイ（牡5・高知・宮川浩一）は、4着敗退。

レース序盤、好スタートを決めたユラリユラメイテが先行、ヤマイチエスポ、ナムラテディー、カムランベイらが続いて先団を形成。2週目3コーナー手前でユラリユラメイテが後続を離しにかかるも、ナムラテディー、カムランベイがこれに追走、さらに中団から位置取りを上げたアルドーレが内からユラリユラメイテをわずかに交わして最終コーナーを通過。直線でもじわじわ伸びたアルドーレが、粘るユラリユラメイテの猛追を1.5馬身差で振り切って勝利。準重賞初勝利のアルドーレ、月見台特別の雪辱を果たした。

「10歳ですがよく頑張ってくれてます」

1着 アルドーレ

赤岡修次騎手

「スタートが上手く決まってくれたことが一番良かったですね。最後まで馬もリズム良く走ってくれましたし、馬の調子も良かったです。勝ててホッとしています。馬も10歳ですがよく頑張ってくれていますので、ぜひまた応援お願いします」

アルドーレ 52戦12勝

（牡10・高知・田中守）

父：オルフェーヴル

母：ティックルピンク

母父：フレンチデピュティ

馬主：酒井孝敏

生産者：辻牧場

【全着順】

1着 アルドーレ

2着 ユラリユラメイテ

3着 ホワイトヘッド

4着 カムランベイ

5着 コスモメイゲツ

6着 ナムラテディー

7着 ムサシフウジン

8着 カプティフ

9着 ウインユアソング

10着 ラインメッセージ

11着 ヤマイチエスポ

12着 ベルドラゴ