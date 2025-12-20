【「METAL BUILD ガンダムバルバトス」用オプションパーツ 予告】 12月20日 公開

　BANDAI SPIRITSは、完成品フィギュア「METAL BUILD ガンダムバルバトス」用オプションパーツが企画進行中であることを発表した。

　「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」公式Xにて予告画像が公開され、「METAL BUILD ガンダムバルバトス（第4形態）＋ブーメランメイス」に対応したオプションパーツセットと思われる。

　画像には滑腔砲や太刀と思われるシルエットが確認できる。

