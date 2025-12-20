快適なのに上向きが叶う♡新色登場の、次世代ブラがついに誕生！

ブラトップの楽さに慣れてしまった今、「快適だけど、胸の位置が気になる」と感じたことはありませんか？そんな言葉にしづらい本音に向き合い誕生したのが、Tumugiの新カテゴリー「ふっくらとろけるブラ」。従来の名称を刷新し、着心地と美しさを同時に叶える存在へと進化しました。2025年12月5日には、新色MinkBrownも登場。毎日身にまとうものだからこそ、自分を大切にできる一枚を選びたいですね♡

快適さと補正を同時に叶える新発想



ブラトップ文化が定着した一方で、「楽だけど胸が下がる気がする」「ブラに戻ると窮屈」という声も増加。

Tumugiはその矛盾に真正面から向き合い、「ふっくら＝補正」「とろける＝快適」という価値を言葉ごと再定義しました。

下からやさしく支える設計で上向きの丸みをキープしながら、締め付け感を感じさせない着用感を実現。毎日の選択が、自然と自信につながります。

肌が喜ぶ素材で一日中ストレスフリー



素材には、機能性天然繊維テンセルモダールをたっぷり使用。化学繊維や綿が主流のインナー市場において、吸湿性・通気性に優れ、汗をかいてもさらっと快適な肌触りを叶えます。

湿潤時の強度も高く、洗濯耐久性に優れているのも嬉しいポイント。原価の高い素材ながら、業務効率化により価格は\5,700（税込）に抑え、日常使いしやすい一枚に仕上げました。

新色MinkBrownで美しさを更新



今回新たに加わったMinkBrownは、肌なじみが良く大人の女性らしさを引き立てるニュアンスカラー。定番のSandBeige、NoirBlackとともに、気分やシーンに合わせた選択が可能です。

サイズはS/M/Lの3展開。毎日のインナーに取り入れるだけで、見た目も気持ちも整うラインナップです。

「快適＝諦める」を終わらせる一枚



美しさか快適さか、どちらかを選ぶ時代はもう終わり。「ふっくらとろけるブラ」は、女性が本当に求めていた両立を、素材と設計の力で叶えました。

肌に溶け込むような心地よさと、鏡を見るたび感じる上向きシルエット。

その積み重ねが、自分を大切にする毎日へとつながります。新色MinkBrownとともに、インナーから自信を更新してみてはいかがでしょうか♪