◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が20日に行われ、男子フリーに三浦佳生（20＝オリエンタルバイオ・明大）が登場した。

フリーでは「シェルブールの雨傘」に合わせ、冒頭に大技4回転ループを決めた。その後の4回転サルコーも着氷し、4回転―3回転の連続トーループも決めるなど勢いに乗った。後半の4回転トーループは着地に失敗したが、全体的にまとめた。

演技が終わると胸に手を当てて、会場からの拍手を受け止めた。合計は261.18点となり、この時点で表彰台が確定し、キス＆クライで抱き合って喜んだ。結果は3位となった。

表彰台では鍵山と抱き合って喜ぶほど感情を爆発させた。

ショートプログラムでは95・65点でうれし涙の2位スタート。「諦めずに過去一番、追い込んできた。ホッとしている」と振り返り、熾烈（しれつ）な代表3枠目争いで優位に立っていた。

▽五輪選考状況 日本は3枠で全日本選手権の優勝者が自動的に決まり、残る2人は総合的に選出。全日本の2、3位、GPファイナル上位2人（鍵山、佐藤）、今季ベストスコア上位3人（鍵山、佐藤、三浦）を満たす選手から2人目を決め、上記基準を満たして選考から漏れた選手と世界ランク上位3人（鍵山、佐藤、三浦）、日本連盟独自の今季国際競技会ポイント上位3人（鍵山、佐藤、友野）、今季の総合得点平均上位3人（鍵山、佐藤、友野）から残る1人を選ぶ。複数の基準項目で次点の壷井、山本も候補として挙がっている。