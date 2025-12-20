SOÉJUのホリデーギフトが今だけ送料無料♡想いを包む特別キャンペーン

大人の女性に寄り添うD2CファッションブランドSOÉJUから、ホリデーシーズンに嬉しいギフトキャンペーンがスタートしています。期間中はギフトラッピングを含む注文がすべて送料無料になり、贈る側の負担も軽やかに。サステナブルな想いを込めた新しいラッピングデザインとともに、心に残る贈り物を選べるのも魅力です。大切な人へ感謝を伝えるこの季節に、SOÉJUらしい上質なギフトを選んでみてはいかがでしょうか♡

送料無料が嬉しいホリデーキャンペーン

2025年12月5日（金）16:00～12月26日（金）15:59まで開催中のホリデーギフトキャンペーンでは、ギフトラッピングを含むすべての注文が送料無料に。

通常は22,000円（税込）未満の購入で送料350円または660円が発生しますが、期間中はアイテムや金額を問わず対象です。

※配送は12月11日以降、順次になります

※コートやバッグなどの大きなアイテムには適合いたしません

※物流混雑のため、余裕を持ったご注文をお願いいたします

想いを包むサステナブルなラッピング

＜ラインナップ＞

・ギフト梱包1,100円

・セルフラッピング（小サイズ）770円幅150mm×高さ200mm

・セルフラッピング（中サイズ）880円幅300mm×高さ250mm

・セルフラッピング（大サイズ）990円幅450mm×高さ350mm

リニューアルされたギフトラッピングは、廃材を再利用したリサイクル・プレコンシューマー・コットン生地（GRS認証）を使用。

帯部分にはリモンタコレクションの残布を採用し、環境に配慮したデザインに仕上げられています。

開封後はポーチや小物入れとして使えるため、贈った後の日常にも寄り添うのが嬉しいポイントです。

ギフトに選びたいおすすめアイテム

カシミヤ混タートルネックカットソー

価格：11,000円

カラー：WHITE

カシミヤ混ニットストール

価格：15,400円

カラー：CAMEL

ソフトリブソックス

価格：1,650円

カラー：RED

カシミヤ混ニットグローブ

価格：7,700円

カラー：NAVY

SOÉJUらしい上質感が際立つアイテムは、ホリデーギフトに最適。肌触りや実用性にもこだわったラインナップが揃います。

ホリデーの想いをSOÉJUで届けて

送料無料キャンペーンとともに楽しめるSOÉJUのホリデーギフトは、贈る人の気持ちまで丁寧に包み込んでくれます。

サステナブルなラッピングと洗練されたアイテムは、大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったり。

特別な季節だからこそ、長く愛せる一品を選んで、心あたたまるひとときを演出してみてください♪