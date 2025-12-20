「フィギュアスケート・全日本選手権」（２０日、国立代々木競技場）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）４位で悲願の五輪出場を狙ったベテラン友野一希（２７）＝第一住建グループ＝はジャンプが乱れて得点を伸ばせず、フリー１４１・６９点、合計２２９・７４点で６位に終わり、代表入りは絶望的となった。２６年ミラノ・コルティナ五輪代表発表は全競技が終了した２１日に行われる。

冒頭の４回転トーループで転倒。続く４回転トーループも着氷が乱れ、コンビネーションにできず、４回転サルコーも両足着氷となった。後半もトリプルアクセルからの３連続ジャンプで転倒。その後のジャンプは決めたが、苦しい演技となった。演技後は天を見上げ、悔しげな表情を浮かべた。キスアンドクライでは涙が止まらず。それでも「すっきりした」と呟いた。

演技後は「今までで一番の応援をもらった。今季は泣いてばっかりだけど、今日はポジティブな涙。幸せな時間だった。人として成長できる素敵な４分間だった。やっぱり若い子たちはすごい」と晴れ晴れとした表情で語り、今季について「一生忘れることはない」とうなずいた。今後については「分からないけど、自分はやりたい。友野一希というスケーターを磨いていきたい。五輪にはいけなかったけど、スケーターの楽しさを広げていけるスケーターになれたら」と見据えた。

今季のグランプリ（ＧＰ）シリーズ第５戦スケートアメリカでは、ＳＰ首位発進もフリーで２度転倒して３位。ＧＰシリーズ総合７位となり、上位なら五輪代表争いで優位に立てるＧＰファイナルに進めなかった。

「初めてぐらい気持ちが…」と帰国後はかなり落ち込んだが、平池大人コーチからは「悔しないんか。気持ちが弱いからや」と猛ゲキが飛んだ。技術的な話をしたかった友野は「気持ちで片付けられてイラっとした」と、１時間弱の言い合いに発展。ただ終わってみると、不思議と気持ちがスッキリしていた。

「自分に向いていた負の感情が、先生に向いた途端に練習できるようになった。先生が怒りの的になってくれて。苦しい時は出した方がいいなと気づけた」。飾らずに恩師と気持ちをぶつけてはき出すことで、全日本選手権へ気持ちを切り替えることができた。

１９日のＳＰではスピンで痛恨の転倒があったが、４位に滑り込んで五輪代表争いの戦線に残った。この日に向けては「先生方、会場に恩返しを演技で返せたらと思うし、何よりそれが一番自分に返ってくると思う。どんな形でも、とにかく笑顔で自分らしく。どんな結果でも幸せに終われると思う」と話していたが、悔しいフリーとなった。

◆友野一希（ともの・かずき）１９９８年５月１５日、大阪府出身。４歳から競技を開始し、シニアデビューとなった１７〜１８年シーズンでは全日本選手権４位に入った。２１〜２２年シーズンは四大陸選手権２位。世界選手権は３度出場し、１８年大会で５位、２２年大会と２３年大会はともに６位だった。同志社大卒。第一住建グループ所属。趣味はサウナ、読書。１６０センチ。