長期休みに行きたいと思う「中国地方の温泉地」ランキング！ 2位「はわい温泉（鳥取県）」を抑えた1位は？【2025年調査】
いよいよ年末年始の足音が聞こえ始め、家族や親戚と過ごす冬休みの計画を立てている方も多いのではないでしょうか。穏やかな時間が流れるエリアで、心まで温まるようなひとときを過ごせる場所が注目を集めています。
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国10〜70代の男女250人を対象に「温泉地」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、長期休みに行きたいと思う「中国地方の温泉地」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「露天風呂から眺める東郷湖は絶景で行ってみたいです」（50代女性／広島県）、「鳥取ってあまり観光のイメージがなかったので、これを機に温泉巡りをしてみたいです」（20代女性／東京都）、「昔から、はわい温泉という名前が気になっていた」（50代男性／京都府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「歴史のある温泉地で、美肌の湯として有名と聞いて興味を持ったから」（30代男性／富山県）、「美肌の湯として有名で、一度じっくり浸かってみたいと思ったからです。落ち着いた温泉街でゆっくり過ごせそうな点にも惹かれました」（30代女性／秋田県）、「『美肌の湯』として有名で、温泉街の雰囲気も良く、散策しながら癒されるからです」（50代女性／兵庫県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：はわい温泉（鳥取県）／45票2位は「はわい温泉（鳥取県）」でした。東郷湖のほとりに広がるはわい温泉は、湖面に浮かぶような旅館群が特徴の情緒豊かな温泉地です。美しい夕景や水鳥の姿を眺めながら、心安らぐひとときを過ごせる場所として、多くの人に支持されています。
1位：玉造温泉（島根県）／59票1位は「玉造温泉（島根県）」でした。島根県松江市に位置する玉造温泉は、「美肌の湯」として全国的に有名で、日本最古の湯のひとつにも数えられます。情緒ある温泉街と、神話の舞台にちなんだ史跡巡りが楽しめるスポットとして、長期休みに訪れたい憧れの温泉地となっています。
