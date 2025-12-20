【千葉県の人気スーパー銭湯】「南柏天然温泉 すみれ」は天然温泉だけじゃない。エンタメ性あふれる岩盤浴施設も！
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、千葉県で人気の施設「南柏天然温泉 すみれ」です。
※2025年12月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
【アクセス＆料金】「南柏天然温泉 すみれ」の詳細情報
「サウナでリフレッシュするには最高の場所」
「駐車場が広く使い勝手がよい」
「お風呂の種類が豊富」
▼アクセス
所在地：千葉県流山市向小金1丁目272番8号
最寄り駅：JR常磐線 南柏駅より徒歩10分
▼料金
※料金は全て税込、大人の場合です。
平日：930円
土・休日：1,050円
▼宿泊可否
宿泊：不可
▼
(文:All About ニュース編集部)
