治安が良いイメージの「阪急電鉄の駅」ランキング！2位「夙川」を抑えた1位は？【2025年調査】
引っ越しや住まい選びで重視されるポイントの1つが「治安」。特に女性の一人暮らしや子育て世帯にとって、安心して暮らせる環境は重要です。
All About ニュース編集部は12月11〜12日、全国10〜70代の男女250人を対象に「阪急電鉄」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、治安が良いイメージのある阪急電鉄の駅を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「少し家賃が高いイメージなのでそれに伴って治安が良さそうと感じるから」（20代女性／兵庫県）、「関西でもトップクラスの高級住宅地 落ち着いた住環境で、女性に圧倒的な人気 夜でも明るく、上品で静かな街並みになっている」（50代男性／神奈川県）、「上品な街で、あまり悪い噂話も聞かないので」（50代男性／兵庫県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「高級住宅街が多く上品な人が住んでいるので治安が良いと思いました」（30代女性／愛知県）、「本当にただのイメージでしかないんですけど、なんとなく名前から漂う上品さで選びました」（20代女性／大阪府）、「芦屋はお金持ちが多そうなので、治安もいいと思う」（60代男性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は12月11〜12日、全国10〜70代の男女250人を対象に「阪急電鉄」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、治安が良いイメージのある阪急電鉄の駅を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：夙川／31票2位は「夙川」でした。兵庫県西宮市に位置する夙川エリアは、美しい川沿いの桜並木と高級住宅街が広がる静かな街並みが特徴です。治安が良く、街全体に落ち着いた雰囲気が漂い、安心して暮らせるエリアとして人気を集めています。駅周辺にはおしゃれなカフェやベーカリーも点在し、上品な生活を送りたい人にぴったりの環境です。
1位：芦屋川／52票1位は「芦屋川」でした。全国的にも高級住宅街として知られる芦屋市にあり、静かで落ち着いた街並みと整った住環境が魅力の駅です。犯罪発生率も低く、地域の防犯意識も高いため、治安の良さに対する信頼は抜群。川沿いの景観も美しく、安心して暮らせる街として多くの支持を集めました。
回答者のコメントを見ると「高級住宅街が多く上品な人が住んでいるので治安が良いと思いました」（30代女性／愛知県）、「本当にただのイメージでしかないんですけど、なんとなく名前から漂う上品さで選びました」（20代女性／大阪府）、「芦屋はお金持ちが多そうなので、治安もいいと思う」（60代男性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)