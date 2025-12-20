「待ち受け？魔除け？」アレンのピタピタミニドレス姿

タレントでYouTuberのアレンの最新ショットが開運をもたらすと注目が集まっている。

アレンは12日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」(フジテレビ)に出演。番組公式Ｘは「#ぽかぽかにて撮影した #アレン様の開運待ち受けをプレゼント 皆さんも是非ダウンロードして 待ち受けをアレン様に変えてみてはいかがでしょうか？」とつづり、アレンの画像をアップ。

綺麗にカールされた金髪ロングのハーフアップヘア、ショッキングピンクのピタピタミニドレス姿の番組オフショットが待ち受け画面として提供されている。

SNS上では「小室アナが撮ったアレン様」「変えます！！変えます！！」「待ち受け？魔除け？」「アレン、信じてるからな」「アレン様の力をお借りしよう」「マジで運気上がるか試すぜ！」との声が。 さらに「スマホの待ち受けにしたらランダム商品で推しが3連続できた」「先日からイベント系1、引用RP系懸賞2、の当選をいただいている」「待ち受けにしたら、直後に届いた雑誌の懸賞1名に当選していました」「子供たちが昇進したり、賞をとったりいい事ばっかり」などの報告も寄せられていた。