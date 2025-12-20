１７日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では人気企画「名探偵津田」の第４話・前編が放送された。２４日に解決編。

「江田島」の家系図がおかしい。省吾（劇団ひとり）の父・皇次の誕生を記念して制作された家系図だと記されているが、制作日の「一九四五年十月吉日」の「四」が「八」に線を書き足したものとなっている。

省吾の免許証には生年月日として昭和５２年（１９７７年）２月２日とあり、これは「２の世界」と同じ。もとの数字が「一九八五年」であれば省吾の父親は、省吾より後に生まれたことになるのであり得ない。皇次が入れ替わっている説が浮上している。

一方、最後の「五」も「二」に書き足したものではないかとの考察もあり、一九八二年だとすれば、医師・たくやの「２の世界」の生まれ年と同じになる。

Ｘでは「家系図の一九四五年が一九八二年の改ざんだったと仮定する。１９８２年に琢也（たくや）と和子（かずこ）の間に皇次が生まれた時作られた家系図。そしてザたっちの生年月日は１９８２年、つまり今１の世界にいるたくやの本名が皇次で、殺害された皇次は偽物なのではないか？」「省吾は昭和５２年（１９７７年）生まれ、つまり１９４５年に書き換えられる前に書かれていたであろう１９８５年に産まれたのは皇次であるわけない。じゃあ１９８５年に産まれたのは誰？」「省吾の生年月日は１９７７年だから１９８２年に生まれた皇次は誰？家系図に『琢也』っておうへんの付く人物が既にいるからザ・たっちのたくや＝皇次？？」「名探偵津田に出てきた家系図ってどう見ても１９８５年。八が四に改ざんされている。あと１９２５年に居た魁と理花がいない。てことは純粋に玉助の家系図？？山田家の誰かが犯人？？」などの声が並んでいる。