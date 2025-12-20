ロックバンド「LUNA SEA」が20日、公式サイトを更新。18日深夜にギタリストのSUGIZO（56）の運転する車がバイクとの接触事故を起こしたことを報告した。

「皆様へ大事なお知らせ」とのタイトルで「この度、12月18日の深夜、メンバーのSUGIZOが運転する車とバイクの接触事故が発生したとの報告を受けました」と「LUNA SEAメンバー一同」の名義で報告。また、SUGIZOも個人名義で「この度、12月18日の深夜、僕が運転する車とバイクとの接触事故が発生しました。現在、警察の指導のもと、事実関係の確認を進めています。今は何より、お相手の方の安否をとても心配し、一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます」とつづった。

さらにSUGIZOは「このような中、12月23日のLUNA SEA有明アリーナ公演をできないと判断し、延期させていただくこととしました」とも報告。「皆様にはご心配をおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。今後もこの件について誠実に、真摯に対応してまいります」と謝罪した。

またメンバー名義でも「楽しみにしてくれていたファンのみんなには、残念な思いをさせてしまい大変申し訳なく思っています。併せて関係者の皆様にはご迷惑をおかけしたことを重ねてお詫び申し上げます」と重ねて謝罪。「当公演の振替及び、チケットの払い戻しに関する詳細につきましては、決定次第オフィシャルホームページ等でご案内をさせていただきます」とした。