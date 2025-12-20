BSフジ「ゴルフ大好き 対決！我ら野球人」（土曜前7・00）が20日に放送され、元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（55）と元楽天監督の平石洋介氏（45）がゴルフで対決。その合間に野球界についても語った。

カート移動の際、「2026年の村上宗隆選手について」という話題になったPL学園の先輩、後輩コンビ。

かつてコーチとして村上を指導した宮本氏は「多分いい契約もらえるとは思うんですよね」と穏やかな表情で語り、「いい契約の中でも、僕らも試合に常に出てるとこを見たいから。だから出やすいところがいいですよね」と続けた。

「それでもそれなりの金額はもらえると思うんで。本人はね、“挑戦したいです！”ってはっきりシーズン中にね。ケガから上がってきた時に“お前、ところで（メジャーに）行くの？”って聞いたら“行きます！”って。“挑戦したいです！”って言ってたんで。みんなで応援してあげたいですよね」

そう言ってどこまでも優しい眼差しを村上に向ける宮本氏。

最後は「できたら余力を残して日本に帰って来てくれるとうれしいな、という」と、村上や、それに今後続くであろう選手たちに思いをはせると、平石氏も「ほんとですねぇ…」とこちらも共感していた。