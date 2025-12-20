　北中米ワールドカップは日本時間6日未明、アメリカ・ワシントンで組み合わせ抽選会を行い、全12グループの組み分けが決定しました。

　今回はサッカー日本代表が入ったグループFを除いた11グループを徹底解説。死の組はどこか?　優勝候補または台風の目となる国はどこか?　W杯出場国の最新情報や注目選手をゲキサカ日本代表担当の竹内記者が解説します。

(収録日:2025年12月18日)



　ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。

