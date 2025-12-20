　12月15日～19日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<7363> ベビカレ　　　東Ｇ　 25/12　　　 75　　　200　 166.7　 12/19
<6625> ＪＡＬＣＯ　　東Ｓ　 26/ 3　　 1528　　 2904　　90.1　 12/19
<6082> ライドオンＥ　東Ｓ　 26/ 3　　　774　　 1255　　62.1　 12/19
<6083> ＥＲＩＨＤ　　東Ｓ　 26/ 5　　 2800　　 4500　　60.7　 12/16
<4595> ミズホメディ　東Ｓ　 25/12　　 3038　　 4722　　55.4　 12/19

<3449> テクノフレ　　東Ｓ　 25/12　　 2900　　 3800　　31.0　 12/15
<4811> ドリムアーツ　東Ｇ　 25/12　　　874　　 1064　　21.7　 12/15
<3670> 協立情報通信　東Ｓ　 26/ 3　　　366　　　440　　20.2　 12/17
<4284> ソルクシーズ　東Ｓ　 25/12　　 1200　　 1410　　17.5　 12/19
<7050> Ｆインタ　　　東Ｇ　 26/ 4　　 1574　　 1820　　15.6　 12/15

<3565> アセンテック　東Ｓ　 26/ 1　　 2250　　 2600　　15.6　 12/15
<6224> ＪＲＣ　　　　東Ｇ　 26/ 2　　 1713　　 1815　　 6.0　 12/18
<5535> ミガロＨＤ　　東Ｐ　 26/ 3　　 2170　　 2250　　 3.7　 12/15
<3290> Ｏｎｅリート　東Ｒ　 26/ 2　　 1808　　 1836　　 1.5　 12/15

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT

株探ニュース