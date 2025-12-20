今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (12/15～12/19 発表分)
12月15日～19日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<7363> ベビカレ 東Ｇ 25/12 75 200 166.7 12/19
<6625> ＪＡＬＣＯ 東Ｓ 26/ 3 1528 2904 90.1 12/19
<6082> ライドオンＥ 東Ｓ 26/ 3 774 1255 62.1 12/19
<6083> ＥＲＩＨＤ 東Ｓ 26/ 5 2800 4500 60.7 12/16
<4595> ミズホメディ 東Ｓ 25/12 3038 4722 55.4 12/19
<3449> テクノフレ 東Ｓ 25/12 2900 3800 31.0 12/15
<4811> ドリムアーツ 東Ｇ 25/12 874 1064 21.7 12/15
<3670> 協立情報通信 東Ｓ 26/ 3 366 440 20.2 12/17
<4284> ソルクシーズ 東Ｓ 25/12 1200 1410 17.5 12/19
<7050> Ｆインタ 東Ｇ 26/ 4 1574 1820 15.6 12/15
<3565> アセンテック 東Ｓ 26/ 1 2250 2600 15.6 12/15
<6224> ＪＲＣ 東Ｇ 26/ 2 1713 1815 6.0 12/18
<5535> ミガロＨＤ 東Ｐ 26/ 3 2170 2250 3.7 12/15
<3290> Ｏｎｅリート 東Ｒ 26/ 2 1808 1836 1.5 12/15
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT
株探ニュース