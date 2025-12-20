決勝はヴォレアスとWD名古屋に！勝つのは勢いに乗るヴォレアスか、圧倒的攻撃力のWD名古屋か【天皇杯2025】

20日（土）、令和7年度天皇杯 JVA全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンド準決勝が京王アリーナTOKYOで行われた。

14日に行われた準々決勝で前年度王者のサントリーを破り、クラブ史上初の天皇杯ベスト4に進出したヴォレアス北海道や東レアローズ静岡をフルセットで下したジェイテクトSTINGS愛知、ストレート勝利で上がってきた東京グレートベアーズとウルフドッグス名古屋のSV.LEAGUE（SVリーグ）所属の4チームで準決勝が行われた。

15時開始のヴォレアス北海道（北海道・SV）と東京グレートベアーズ（東京・SV）の試合は、東京GBが2セットを連取し、流れのままに決勝進出かと思われたが、ヴォレアスが第3セットを奪い返し、そのまま第4セット、第5セットと連取。ヴォレアスが劇的な勝利を収め、クラブ史上初の決勝進出を決めた。

17時開始のウルフドッグス名古屋（名古屋・SV）とジェイテクトSTINGS愛知（愛知・SV）の一戦は、WD名古屋が宮浦健人、水町泰杜を中心に圧倒的な攻撃力を見せ、ストレートで愛知ダービーを制し決勝戦に駒を進めた。

あす21日の16時より京王アリーナTOKYOにて、ヴォレアス北海道とウルフドッグス名古屋の決勝戦が行われる

● 準決勝 12月20日（土） 京王アリーナTOKYO

■試合結果

ヴォレアス北海道 3-2 東京グレートベアーズ

第1セット 24-26

第2セット 23-25

第3セット 26-24

第4セット 25-20

第5セット 15-11

■試合結果

ウルフドッグス名古屋 3-0 ジェイテクトSTINGS愛知

第1セット 25-22

第2セット 25-17

第3セット 27-25

● 決勝 12月21日（日） 京王アリーナTOKYO 【16時00分開始予定】

ヴォレアス北海道 - ウルフドッグス名古屋