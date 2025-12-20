立憲・枝野氏が原発リプレース条件付き容認論「どうしても動かすのであるならば安全性はリプレース」　新増設は「論外」

立憲民主党の枝野元代表は20日、さいたま市内での講演とその後の記者団からの取材の中で、これまで立憲民主党として慎重姿勢を示してきた原発のリプレースについて、条件付きで容認する考えを示した。

枝野氏は講演で「古い原子炉を廃炉にしてリプレースし最新鋭にした方が安全性が高まる。ありかもしれないと最近思う」と述べ、「安全性の低いものを使うくらいなら大幅に安全度が高まる。科学的に間違いない」との認識を示した。一方で、原発の新増設については「新しく作るのは全く論外だ」との考えを示した。

枝野氏は記者団に対しての説明では、党ではなく個人の見解として、「危険な古いタイプを稼働するのは一番最悪ということだ」「どうしても動かすのであるならば安全性は、古いものとリプレースならばリプレイスの方が高い」と述べた。

一方で「基本的には動かさないのが一番いい」「稼働しなければ安全だというのは違うというのを伝えたかった。リプレースするべきだという話ではない」と述べ、リプレースを積極的に進める立場とは一線を画した。

立憲民主党では、公明党や国民民主党などとの連携に関しこれまで、旧立憲民主党の結党以来掲げてきた安保法制の違憲論と原発ゼロ方針がネックになっていたが、枝野氏は先般、安保法制について「違憲の部分はない」との見解を示し、今回、原発についても一定の軌道修正を示した形となった。