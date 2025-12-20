日向坂46・松田好花、イベント特典の“高額転売”にショック「買わないで」
日向坂46の松田好花が18日、パーソナリティを務めるラジオ番組『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』（ニッポン放送／毎週木曜24時）に出演。自身の番組イベント来場者特典が高額で転売されている状況に、率直な思いを明かした。
【写真】日向坂46・松田好花、ラジオイベントで“寝落ち”の観客にツッコミ「寝てるね！ 起きて！」
松田は8日、神奈川県・パシフィコ横浜で、初の番組イベント「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜」を開催。来場者には、明治のチョコレート菓子「きのこの山」を模したイベント特典「このかの山」が配布された。
しかし松田によると、その特典がフリマアプリなどで高額出品されているのを目にしたという。番組内で松田は、「衝撃を受けちゃったのが、来場者特典の『このかの山』あったじゃないですか。あれがとてつもない値段で売りさばかれてて、メルカリとか。それを見て、もうホントにショック受けちゃって。お願いだから、そこからもう買わないでねっていう気持ちですね」と語った。
さらに、実際に出品内容を確認したことにも触れ、「あれって無料でもらえるものじゃないですか。もう転売とかでもなく、もはや。そこで勝手に商売が回っちゃってるというか」と現状を説明。続けて、メルカリの商品概要についても言及し、「『私はこのちゃん（松田の愛称）推しなんですけれども、食べるのがもったいないので、他の皆さんにお譲りできたら』（と書いてあり）値段を見たら、4500円。信じられない！と思って。それで推しって言うなよ！と思って、ぱち切れて、ホントに」と怒りをあらわにした。
松田はさらに、「推しなんだったら、XのFF（相互フォロワー）の方と、会場に入れなかった方に譲ればいいじゃないですか」と語り、「それだけね、ちょっとあったんですけど、まあ世の中そういうもんなんだなって思っちゃいました。残念」と締めくくり、複雑な心境をにじませていた。
