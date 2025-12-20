岡咲美保が本日12月20日（土）に埼玉県・ところざわサクラタウン パビリオンホールAにて＜岡咲美保 ファンミーティング vol.1＞を開催。イベント終盤にて来年2026年2月25日（水）に2ndミニアルバム『MY GLEAM』をリリースすること、来年5月より初のライブツアー＜Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo＞を実施することを発表した。

2ndミニアルバム『MY GLEAM』は、タイトル“GLEAM”の意味の通り、「きらめき」「輝き」という意味を持ち、岡咲美保自身の表面と内面の輝きを象徴的に表現した5曲が収録。11月にデジタル配信した「きゅんきゅるかわいい」、12月に配信の「ともだちごっこ」の既存曲2曲に加え、新録が2曲・カバー曲が1曲収録。

新録には「アイドルマスター シャイニーカラーズ」などに楽曲提供をしている園田健太郎の「Tictac」、・UNISON SQUARE GARDENの田淵智也によるリード曲「HAPPY LUCKY JET!!」、そして、ボカロP・のぼる↑の楽曲「白い雪のプリンセスは」のカバーといった彩り豊かな楽曲が集結した。

更に、このミニアルバムを引っ提げた初のライブツアー＜Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo＞は、5月6日（水・祝）大阪・GORILLA HALL OSAKA、5月10日（日）東京・豊洲PITの2箇所にて実施される。現在、ファンクラブ「みほちゃんず桃源郷」にて最速チケット先行の受付がスタートしている。本日より来年2026年1月5日（月）までの受付期間となる。

今回のチケットはグッズ付きチケットの販売も予定しており、限定アクリルスタンド・バックステージ/コメント映像を視聴できる限定Mカードのセットを手に入れることができる。

来年2026年9月にはアーティストデビュー5周年を迎える岡咲。さらなる勢いを持って大きく飛躍する彼女の姿に期待だ。

2ndミニアルバム『MY GLEAM』

発売日：2026年2月25日(水) ◼︎初回限定盤（CD＋Blu-ray）

品番：KICS-94245

価格：￥8,250（税抜価格￥7,500） ◼︎通常盤（CD only）

品番：KICS-4245

定価：￥2,750（税抜価格￥2,500） ［CD］※初回限定盤・通常盤 共通

1.ともだちごっこ

作詞・作曲・編曲：塚田耕平 2.白い雪のプリンセスは

作詞・作曲：のぼる↑・編曲：佐藤厚仁 3 .Tictac

作詞・作曲・編曲：園田健太郎 4.きゅんきゅるかわいい

作詞：真崎エリカ 作曲・編曲：本多友紀（Arte Refact） 5 .HAPPY LUCKY JET!!

作詞・作曲：田淵智也 編曲：ハマダコウキ ［Blu-ray］※初回限定盤のみ HAPPY LUCKY JET!! Music VideoMAKING「Miho Okasaki 3rd LIVE 2025 〜ハートシェイキング〜」ライブ本編映像 HAPPY LUCKY JET!! Music VideoMAKING「Miho Okasaki 3rd LIVE 2025 〜ハートシェイキング〜」ライブ本編映像 ・リリースイベント

・早期予約キャンペーン

・インターネットサイン会・オンライントーク

＜Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo＞

◼︎大阪公演

日時：2026年5月6日(水祝) 15:30開場/16:30開演

会場：大阪・GORILLA HALL OSAKA

席種・料金：

全席指定

・グッズ付きチケット：\12,000（税込）

・一般チケット：\8,000（税込）

公演に関するお問い合わせ：

サウンドクリエーター TEL：06-6357-4400（月〜金12:00〜15:00） ◼︎東京公演

日時：2026年5月10日(日) 16:30開場/17:30開演

会場：東京・豊洲PIT

席種・料金：

全席指定

・グッズ付きチケット：\13,000（税込）

・一般チケット：\9,000（税込）

公演に関するお問い合わせ：

キョードー東京 TEL：0570-550-799(平日11:00〜18:00 / 土日祝10:00〜18:00) 【ファンクラブ「みほちゃんず桃源郷」チケット先行】

受付期間：2025年12月20日(土)20:00〜2026年1月5日(月)23:59

当落発表：2026年1月9日(金)13:00頃

入金期間：当落発表後〜1月12日(月祝)21:00 ＊ファンクラブ「みほちゃんず桃源郷」はこちらから

https://okasakimiho-fc.com/