こう着ればいいのか！【ユニクロ】おしゃれさんに学ぶ♡「セーター着こなし術」
冬コーデで活躍するセーター。とはいえコーデがマンネリしがち……という大人女性に、周りと差がつくおしゃれな着こなしをご紹介。【ユニクロ】のシンプルセーターを使った@cestmignon_mauさんのコーデは、ワンランク上の着こなしを楽しめそうです。ぜひ真似してみて。
Tシャツの重ね着で簡単に抜け感をプラス
【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）
いつもシンプルなワンツーコーデになりがちという大人女性は、白Tをレイヤードしてみて。裾から覗かせるだけで抜け感をプラスでき、印象が変わりそうです。きれいめのアクセやシューズで女性らしさを散りばめると、上品で大人に似合うコーデに。
セーターの肩掛けで着こなしのアクセントに
なんだかコーデが物足りない……と感じたら、セーターの肩掛けスタイルがおすすめ。着こなしのアクセントになってくれます。こっくりとしたダークブラウンのセーターなら、大人コーデにも使いやすいです。スラリとした美シルエットのロングコートと合わせて、大人の余裕を感じる着こなしに仕上げて。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@cestmignon_mau様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M