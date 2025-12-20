こう着ればいいのか！【ユニクロ】おしゃれさんに学ぶ♡「セーター着こなし術」

冬コーデで活躍するセーター。とはいえコーデがマンネリしがち……という大人女性に、周りと差がつくおしゃれな着こなしをご紹介。【ユニクロ】のシンプルセーターを使った@cestmignon_mauさんのコーデは、ワンランク上の着こなしを楽しめそうです。ぜひ真似してみて。

Tシャツの重ね着で簡単に抜け感をプラス

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

いつもシンプルなワンツーコーデになりがちという大人女性は、白Tをレイヤードしてみて。裾から覗かせるだけで抜け感をプラスでき、印象が変わりそうです。きれいめのアクセやシューズで女性らしさを散りばめると、上品で大人に似合うコーデに。

セーターの肩掛けで着こなしのアクセントに

なんだかコーデが物足りない……と感じたら、セーターの肩掛けスタイルがおすすめ。着こなしのアクセントになってくれます。こっくりとしたダークブラウンのセーターなら、大人コーデにも使いやすいです。スラリとした美シルエットのロングコートと合わせて、大人の余裕を感じる着こなしに仕上げて。

